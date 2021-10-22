Втім у середньому з січня по вересень за місяць кремували 312 померлих від COVID-19, тоді як лише за 20 днів жовтня - 335 осіб.

У Київському крематорії заперечили заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.

Про це повідомляє Радіо Свобода, з посиланням на адміністрацію Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (КМДА).

"Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності", – повідомили у відомстві.

Також там навели дані щодо кількості кремованих померлих від COVID-19.

За даними підприємства, за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від COVID-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 людей.

Тобто у середньому з січня по вересень за місяць кремували 312 померлих від COVID-19, тоді як лише за 20 днів жовтня - 335 осіб.

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Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що у Києві, на тлі всеукраїнського рекорду смертей від COVID-19 за добу, на Байковому кладовищі утворився "затор" з похоронними автобусами. Протягом дня до будівлі крематорію практично кожні 10 хвилин під'їжджав новий ритуальний транспорт.

20 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на засіданні парламенту сказав, що черга з катафалків до Київського крематорію складає близько 2 годин.

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Автор: Денис Прядко