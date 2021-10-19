Більшість людей, яких привозять в крематорій, померли від коронавірусу або від його ускладнень.

У Києві, на тлі всеукраїнського рекорду смертей від COVID-19 за добу, на Байковому кладовищі утворився "затор" з похоронними автобусами. Протягом дня до будівлі крематорію практично кожні 10 хвилин під'їжджав новий ритуальний транспорт.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, 19 жовтня на Байковому кладовищі можна було спостерігати так звану "ковідну" чергу. За даними видання, більшість автобусів, які стояли у заторі, привозили в крематорій тіла людей, які померли через коронавірус або ж від ускладнень після хвороби.

Автобуси заїжджали на кладовище кожні 10 хвилин. Протягом усього дня у крематорію була велика черга. Станом на 15:00, передає "Обозреватель", на Байковому кладовищі вже стояли у заторі 11 автобусів.

У "ковідній" черзі доводилося стояти не тільки водіям ритуального транспорту. Людям, які оформляли документи для кремації померлих, доводилося довго стояти біля будівлі, бо всередину через карантинні обмеження пропускали лише по двоє осіб.

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Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко