Раніше про її працевлаштування повідомив особисто міністр.

Жінка, засуджена до довічного позбавлення волі, яка працює в Міністерстві юстиції України, обіймає посаду радниці глави відомства.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Мін'юсті.

Ім'я співробітниці при цьому не уточнюється.

"Працює онлайн на спеціально обладнаному робочому місці, аналітика даних", - пише видання.

Напередодні про працевлаштування у своє відомство засудженої злочинниці, яка відбуває довічне позбавлення волі, повідомив міністр Денис Малюська. "Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - написав він.

За словами міністра, "взагалі працювати треба всім".

"На шиї у держави висіти вкрай небажано. А в ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація - головна мета, для якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", - переконаний Малюська.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован