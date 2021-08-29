Ув'язненим треба працювати не лише заради заробітку, а й для ресоціалізації, вважає міністр Малюська.

Міністр юстиції України Денис Малюська влаштував на роботу в своє відомство засуджену злочинницю, яка відбуває довічне позбавлення волі.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді.

"Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мінюст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - зізнався міністр.

Читайте такожАмністія в Україні: стало відомо, хто зможе отримати звільнення від покаранняЗа його словами, довічно засудженим треба працювати не тільки заради заробітку, але для ресоціалізації. Причому останнє Малюська назвав "головною метою, заради якої витрачаються мільярди гривень платників податків".

Які саме обов'язки виконує засуджена працівниця Міністерства юстиції і за які саме злочини вона відбуває покарання, чиновник не уточнив.

Нагадаємо, раніше цього року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про умовно-дострокове звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Автор: Станислав Кожемякин