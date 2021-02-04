У Києві за загадкових обставин зник 23-річний син ветерана АТО, капелана Миколи Ярошенка - Валерій.
Про це повідомляють «Факти».
Хлопець перестав виходити на зв'язок ще 18 січня. Відтоді він жодного разу не заходив на свої сторінки в соціальних мережах, а телефон його відключений.
"18 січня я ще розмовляв з сином. Нічого дивного не запідозрив. А потім телефон Валери перестав відповідати. Про те, що син звертався за допомогою в поліцію, я дізнався випадково. Живу в Київській області. Приїхав до Києва, в Голосіївське управління поліції, подавати заяву про зникнення, а мені кажуть: «Він звертався до нас за допомогою. У нас є його заява від 21 січня», - розповів Микола Ярошенко.
Після цього Микола Ярошенко почав власне розслідування.
«Я сам давно працював у міліції. З колишніми колегами вмію розмовляти. Виловив одного лейтенанта в коридорі будівлі поліції і попросив його дізнатися для мене, що за заяву подавав Валера. Виявляється, йому напередодні погрожували. Надсилали sms-повідомлення на телефон. Чому погрожували моєму синові, так і не відомо", - розповів він.
Ярошенко підозрює, що його син зник саме в Голосіївському районі.
"Там він працював, там, біля Деміївського ринку, знімав квартиру. Але в Голосіївському управлінні поліції мою заяву про зникнення сина не прийняли. Сказали: раз Валера прописаний в Київській області, треба звертатися в Бориспільський райвідділ», - зазначив ветеран.
Про свого сина він розповів, що той спортсмен, грає в аматорському чемпіонаті Київської області з футболу. Хоча про своє життя мало що розповідав батькові. За словами Миколи, хлопець підробляв ночами в якомусь ресторанчику або кафе - робив салати. Також батько Валери з'ясував, що 16 січня хлопець збирався поїхати на заробітки до Франції.
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"Переглядав його сторінку в Telegram і виявив оголошення про прийом на роботу до Франції. Подзвонив на фірму, і мені кажуть, що так, дійсно, Валерій Ярошенко здавав документи на поїздку до Франції на три тижні. Але з якихось причин йому не дозволили перетнути кордон. Грошей у Валери на зворотну дорогу не було, і представники фірми дали йому суму, якої вистачило на зворотний квиток до Києва. Це було 16 січня», - зазначив Микола.
"Пізніше, 21 січня, як мені вдалося дізнатися, хтось за паспортом мого сина перетнув пішки українсько-польський кордон. Про це мені повідомив депутат Верховної Ради Юрій Мисягін. Але ситуація стає ще більш заплутаною через те, що саме в цей день, судячи з заяви, Валера був у Києві: у Голосіївському райуправлінні писав заяву в поліцію про погрози на його адресу», - розповів ветеран Микола Ярошенко.
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