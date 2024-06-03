Каховське водосховище було важливим джерелом води для Херсонської області.

Руйнування російськими військами Каховської ГЕС має більш тривалі і впливові чинники, що пов’язані зі зміною характеру водокористування. Каховське водосховище було важливим джерелом води для півдня. Якщо не враховувати український Крим, басейн водосховища покривав майже все лівобережжя Херсонської області. Про це в інтерв’ю НВ розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, професор Ігор Пилипенко.

За його словами, від Каховського водосховища брав свій початок Каховський, потім Приазовський канал, який подавав воду у місто Мелітополь, а водогін від Мелітополя до Бердянська забезпечував водою Приазов’я. Також з Каховського водосховища у районі села Мар’янське розпочинався канал, який постачав воду українському індустріальному центру — місту Кривій Ріг. Щоб вирішити проблему, наразі побудовано новий водогін, джерелом води для якого також виступає Дніпро. Але тепер потрібно подолати великий водороздільний простір, а це зовсім інша вартість води.

До того ж Каховське водосховище наповнювало водоносні горизонти на території Херсонщини, тому зараз рівень підземних вод суттєво знизився. За розрізненими даними, на лівобережжі спостерігається майже двократне падіння рівня води в колодязях, свердловинах, на правобережжі рівень також знизився, але не так сильно. За наслідками перший рік — не показник, далі ситуація буде гірше, відкреслює науковець.

Відео дня

"Який вихід з цієї ситуації? На правобережжі бурять нові свердловини, колодязі, ведуть воду водогонами з інших водосховищ. Але на це потрібні гроші і час, що потім відобразиться на кінцевій вартості води. І ще одна проблема: запаси підземних вод непрогнозовані. Сьогодні ми викопали колодязь, а через рік цей водоносний горизонт вже може бути без води. Потрібні гідрогеологічні дослідження для оцінки реальної ситуації. В цілому, треба шукати інші моделі водоспоживання, водозбереження", – зазначив Пилипенко.

Також він спрогнозував, що південь зіштовхнеться зі зміною сільськогосподарської спеціалізації: буде більше культур, які потребують менше води.

Руйнування дамби каховської ГЕС

Напередодні річниці підриву Каховської ГЕС декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, професор Ігор Пилипенко пояснив, пояснив, чому Україні потрібно відновити гідроелектростанцію.

Водночас член правління Української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко заявив, що Каховську ГЕС не потрібно відновлювати у такому вигляді, в якому вона була.

Вас також можуть зацікавити новини: