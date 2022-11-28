МОН розробило розширений національний модернізований мультипредметний тест (НМТ) на 2023 рік.

Міністерство освіти і науки підготувало альтернативу зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу у заклади вищої освіти у 2023 році.

"МОН ще у вересні запровадило наказ, згідно з яким ми мусимо запровадити у 2023 році вступ за традиційним ЗНО. При цьому ми бачимо, що у 2023 році війна триватиме, і ми мусимо мати певну альтернативу щодо вступу під час активних бойових дій і не мусимо зірвати вступну кампанію", - повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ЗНО залишається в пріоритеті, і на сьогодні воно є єдиним інструментом вступу у 2023 році. При цьому МОН підготувало певну альтернативу – розширений національний модернізований мультипредметний тест (НМТ) на 2023 рік.

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"Відповідний законопроект в п'ятницю був проголосований на засіданні уряду, і ми його спрямовуємо у Верховну Раду. Далі справа за депутатами…, які будуть вирішувати щодо можливості випускникам 2023 року мати альтернативу – розширений національний мультипредметний тест при вступі на 2023-2024 навчальний рік", - сказав міністр.

Шкарлет зазначив, що НМТ дає можливість випускникам за межами України скласти тест і вступити до українських вишів.

"Приклад 2022 року показав, що понад 30 тис. випускників склали НМТ у 32 країнах і змогли вступити на навчання в українські університети. Традиційний формат ЗНО такої можливості не передбачав. Саме НМТ дав можливість нам задіяти випускників, які тимчасово перебувають за кордоном, щоб вони вступили у заклади вищої освіти", - розповів міністр.

За словами Шкарлета, така процедура передбачається і на цей навчальний рік як альтернатива – ЗНО є безперечним інструментом вступу, але Міністерство освіти передбачило можливість випускників у разі активних бойових дій і продовження воєнного стану мати альтернативу вступу по розширеному НМТ.

ЗНО в Україні: що відомо

Як повідомила прес-служба МОН, проектом закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року" передбачається внести зміни до законів України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Документом, зокрема, пропонується відмовитися від проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Ухвалення закону уможливить заміну традиційного ЗНО на національний мультипредметний тест, який буде вдосконалено з урахуванням набутого досвіду за зразком 2022 року.