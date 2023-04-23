Він подякував воїнам, які зараз у бою, на позиціях, у бойових завданнях.

Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наприкінці 424-го дня війни. "Важливо розуміти в кожному нашому місті, у кожному селі – всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях", - наголосив він.

При цьому він закликав шанувати це, допомагати нашим воїнам, завжди підтримувати державу й оборону. Зеленський подякував воїнам, які зараз у бою, на позиціях, у бойових завданнях.

Відео дня

"Авдіївка, Марʼїнка, Бахмут, Лиманський напрямок, Сіверський… 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ", десантники нашої "сімдесятдевʼятки" – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні! 80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість, за захист позицій, а отже, за захист України!" - підкреслив президент України.

Також він подякував рятувальникам, які задіяні в ліквідації наслідків ворожих ударів.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські захисники відбили понад 45 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Повідомляється, що російські загарбники наступають на Бахмутському напрямку, йдуть важкі бої за місто. Також окупанти безуспішно наступали на околицях Григорівки та Богданівки.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальній дії в районах Новокалинового та Первомайського, однак зазнали великих втрат. Крім того, українські бійці відбили численні російські атаки у північній та центральній частинах Мар’їнки, а також в районі Новомихайлівки.

Вас також можуть зацікавити новини: