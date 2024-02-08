Валерій Залужний отримав "догану" за те, що минулого року українські військові не змогли добитися великих успіхів у боротьбі з російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з поста головнокомандувача Збройними силами України, поклавши край місяцям наростаючої напруженості між лідерами.

Видання Politico пише, що хоча генерал є одним з лідерів в Україні завдяки своїй ключовій ролі у відбитті першого повномасштабного російського нападу майже два роки тому і розглядається як потенційний політичний суперник Зеленського, в українській армії до нього ставилися менш терпляче.

Він також мав напружені стосунки з Вашингтоном, після того, як він і американські військові лідери розійшлися в думках щодо того, як вести літній контрнаступ 2023.

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Відзначається, що за кілька місяців до звільнення гострі розбіжності з приводу ходу війни між президентом і Залужним вийшли на публіку, продемонструвавши підвищену напруженість в Києві у зв'язку з величезними втратами в живій силі, провалом літнього контрнаступу і скороченням поставок зброї і боєприпасів.

Високопоставлений український військовий сказав, що серед вищих чинів Збройних сил зростає невдоволення тим, що Залужний проводить "багато часу в Facebook, демонструючи, як він щось робить", в той час як на передовій мало що змінюється в тактичному або стратегічному плані.

Успіхи воєнного часу

Неможливо обійти увагою критичну роль Залужного в перші дні повномасштабної війни. Він в терміновому порядку перекинув недостатньо оснащені підрозділи на поле бою, щоб відбити масований наступ російських військ на Київ, і затримав московські війська настільки, що встигла прибути західна допомога. Потім, наприкінці 2022 року, він повів українські війська у приголомшливий контрнаступ, який відвоював значні території.

Він також встановив міцні стосунки з міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими високопоставленими західними генералами, що відіграло вирішальну роль у забезпеченні військової підтримки у 2022 та 2023 роках.

"Армія при Залужному боролася чудово, але уряд і парламент його погано підтримували", - говорить Глен Грант, колишній британський офіцер і військовий експерт Ризького фонду безпеки країн Балтії, вказуючи на напруженість у зв'язку з застопорився законом про мобілізацію, який Залужний хоче прийняти для збільшення чисельності військ, але який є політично небезпечним.

За словами австрійського військового аналітика Тома Купера, Залужний також потрапив під вогонь за те, що не завершив трансформацію українських збройних сил у війська західного зразка, не поліпшив логістику і не провів ротацію військ далеко від лінії фронту, щоб дати їм можливість відпочити і відновитися, а не залишати їх в окопах на всю війну.

Грант вказав на деякі проблеми в управлінні, хоча не можна сказати, хто в цьому винен.

"Деякі з найслабших генералів залишилися на своїх місцях, а кращі залишилися без діла. Незрозуміло, чия це вина", - сказав він, але потім додав: "Залужний - найкращий мотиватор. Те, чого йому не вистачає в навичках і управлінських знаннях, він компенсує характером".

Але цього виявилося недостатньо, щоб генерал залишився у фаворі у президента. Відносини між Зеленським і Залужним були напруженими протягом декількох місяців через невтішний контрнаступ влітку 2023 року.

Деякі американські і західні радники рекомендували більш масштабні і цілеспрямовані атаки на конкретні позиції, які б направили масу українських сил проти слабких ділянок російських укріплень.

Як тільки почалися бої, свіжі українські частини, навчені західними військовими, але не мали бойового досвіду, насилу справлялися з жорстокими атаками, наштовхуючись на російську оборону. Після декількох місяців боїв Україні вдалося відвоювати лише кілька кілометрів території, ціною величезних втрат в живій силі і техніці.

Внутрішня політика

Дана ситуація залишила Залужного відкритим для нападок. Між Залужним і Пентагоном також виникли розбіжності з приводу того, як має вестися контрнаступ.

Пентагон наполягав на тому, щоб українські військові зробили великий наступ, зосередившись на одній ділянці, де, на думку фахівців, можливий прорив. Замість цього Київ вибрав кілька наступів по всьому фронту, вважаючи, що це ускладнить росіянам зміцнення відразу декількох ділянок.

"Хоча вина за ці розбіжності повністю лягала на плечі Залужного, він також був "обмежений Зеленським", за яким залишалося останнє слово у військових питаннях, "і тому США продовжували кричати не на ту людину", - зазначив західний радник.

Український офіцер вказав, що "війна на виснаження - дуже, дуже поганий вибір для України". За його словами, Україні слід застосувати "асиметричний" підхід, спрямований на оборонні та промислові об'єкти всередині Росії, "щоб зламати їх, замість цієї м'ясорубки" - що в довгостроковій перспективі вигідно Росії з її багатомільйонним населенням і великими запасами техніки і озброєнь.

У листопаді Залужний заявив в журналі Economist, що війна зайшла в глухий кут, чим викликав різку реакцію з боку Зеленського і його радників. Стаття Залужного змусила Зеленського переконувати партнерів у зворотному.

"Роздратування викликало і те, що оточення Залужного відкрито і публічно обговорює президентські перспективи Залужного", - заявив Володимир Фесенко, головний аналітик київського Центру політичних досліджень "Пента". "Це не боротьба за владу. Але якщо він не звільнить Залужного, то через деякий час почнеться двовладдя. А це вже неприйнятно і буде викликом для Зеленського. Для нього є виклики, політичні ризики, але, враховуючи ставки, ці два варіанти не можуть співіснувати".

Через кілька днів після того, як стало відомо про можливу відставку Залужного, генерал опублікував в CNN статтю, в якій заявив, що його війська повинні освоїти нові форми підготовки і нову зброю, щоб повною мірою скористатися своєю перевагою у створенні нових смертоносних безпілотників.

Зарубіжні проблеми

Політична боротьба в Києві не допомагає вийти з політичного глухого кута у Вашингтоні, де республіканці в Конгресі блокують фінансовий пакет з найважливішою допомогою для України, оскільки у ЗСУ нестача боєприпасів, що ускладнює стримування російських окупантів.

Цю подію відзначають і в Москві. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що повідомлення про звільнення Залужного свідчать про те, що в Києві "справи йдуть не дуже добре".

Микола Белесков, старший військовий аналітик благодійного фонду "Повернись живим", який допомагає українській армії з поставками, вважає, що "як би не розвивалися події у зв'язку з перестановками в керівництві, ключове завдання для України залишається незмінним - це розробка і реалізація якісної військової стратегії в 2024 році".

Враховуючи нинішню перевагу Росії в живій силі і матеріальних засобах, а також відсутність підтримки з боку США, американський радник заявив, що в цьому році існує реальний ризик того, що Росія продовжить свої наступальні дії, виснажуючи українські сили до тих пір, поки Київ "не буде змушений вести переговори з все більш невигідної позиції".

Відставка Залужного - головні новини

Президент Володимир Зеленський пояснив причини звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, українській армії потрібні зміни, тому що Україна не змогла домогтися успіху "на землі" у війні проти Росії в 2023 році.

Він зазначив, що зараз є "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту і складності в боях в Донецькій області.

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