На початку жовтня одразу два соціологічних оптитування виявили токсичний вплив Данила Гетманцева на сприйняття "Слуги народу" та діючої влади. В час, коли перші особи держави все частіше говорять про можливість проведення виборів, асоціація перших осіб держави із головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики стає вкрай невигідною.

Якщо б вибори відбулись завтра

"Вибори - це складна історія. Якщо парламент і уряд розв'яжуть виклики, пов'язані з цими виборами, то їх можна буде проводити", - заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

Якби не воєнний стан, то чергові парламентські вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня цього року. Президентські – в останню неділю березня 2024 року. Західні партнери все частіше наполягають на проведенні виборів, в той час як країну "лихорадить" від гучних корупційних скандалів, які ажніяк не додають рейтингу діючій владі. Якщо на виборах 2019 року за партію проголосувало 43,9% виборців, то у лютому 2022 року, згідно з опитуванням КМІС, за "Слугу народу" готові були проголосувати лише 16,4% українців. Коли після повномасштабного вторгнення значно зросла підтримка президента Володимира Зеленського, бонуси від цього отримала і правляча партія. Проте низка гучних корупційних скандалів останнього часу значно зменшила підтримку провладної партії і для того, щоб витягнути рейтинг, політсилі президента доведеться оновити свої ряди та позбавитись найбільш токсичних персонажів.

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Невтішні цифри

На початку жовтня компанія Active Group оприлюднила результати онлайн опитування, згідно з яким 68,5% опитаних негативно оцінили діяльність Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Тобто, дві третини населення не підтримують ініціатив влади, які продукує пан Гетманцев. При цьому 55,6% опитаних заявили, що їхнє ставлення до Гетманцева впливає й на їхню оцінку партії "Слуга народу" у цілому.

А вже на цьому тижні ще одна компанія, "Соціополіс", оприлюднила дані, згідно з якими діяльність Гетманцева найбільш негативно впливає на ставлення населення України до діючої влади і особисто до президента України Володимира Зеленського.

За даними дослідження, 36,4% респондентів вважають, що Данило Гетманцев зменшує рейтинг влади. На другому місці після Гетманцева зі значним відривом іде прем’єр-міністр Денис Шмигаль із "негативним впливом" 13,6%.

При цьому, 31,7% респондентів вважають, що саме Данило Гетманцев має найбільший вплив на управління економікою України. А 43,9% вважають, що саме він на сьогодні має найбільший реальний вплив на управління податковою і митною сферами України. Показово, що навіть прем’єр Шмигаль тут на другому місці із значно меншим відсотком 25,1%.

Окрім того, серед представників влади, що впливають на економічний блок, антирейтинг Данила Гетманцева виявився найбільшим – -28,8%, за ним слідують керівники держорганів, діяльність яких курує Гетманцев – в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев з антирейтингом -17,3% та в.о. голови Державної податкової служби Тетяна Кірієнко (-12,6%).

Протилежний курс президента

Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine (Український національний комітет Міжнародної торгової палати), і до появи цього соцопитування зазначав, що Данило Гетманцев "мінусує" рейтинг президента.

"Антирейтинг Данила Гетьманцева у майже 30% пояснюється дуже просто. Українці – це європейська волелюбна нація, для якої свобода виражається насамперед у повазі до приватної власності та, зокрема, бізнесу. Середній клас, ФОПи – для них дуже важливо, щоб їхній бізнес ніхто не забирав. А політика Гетманцева – це політика максимальної неповаги до приватної власності. Це видно на прикладі блокувань податкових накладних. Будь-який чесний бізнес може бути заблокований просто і без пояснення причин. Це презумпція винуватості – тобто не податкова повинна доводити, що ти не правий, а людина має доводити податковій, що не винна. Абсолютно перевернулися стосунки держави та бізнесу. Недовіра породжує розлюченість людей, і все це спрямовується на владу, на президента", – зазначив у коментарі "Уніан" Дмитро Олексієнко.

На думку Дмитра Олексієнка, саме з вини Гетманцева досі не виконана передвиборча програма президента і партії "Слуга народу". Оскільки він очолював профільний комітет з бюджетної, митної та податкової політики, то саме його очільники "Слуги Народу" призначили головним радником президента з приводу економіки. І саме поради та політика Гетманцева повели країну протилежним від передвиборчої програми президента курсом.

"Зараз держави стає лише більше в житті людини, а не навпаки, як обіцяла партія "Слуга народу", — наголошує Дмитро Олексієнко.

Так само, каже він, не виконаний і жоден з інших пунктів передвиборчої програми, які стосуються покращення умов для бізнесу. Зокрема, не проведено аудит державних функцій і, відповідно, скорочення держорганів — навпаки, їх стало більше.

Також не ухвалена стратегія поступового зменшення єдиного соціального внеску, і в планах немає зменшення будь-якого з податків. Навпаки – Гетманцев взяв протилежний курс.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у коментарі "Уніан" зазначає, що відчутна частина антирейтингу Зеленського – заслуга Гетманцева та його економічної політики.

"Очевидно, що в антирейтингу президента значна частина проблем, які приносить Германцев, а саме корупції, яка, на жаль, процвітає. Гетманцев – людина, яка свідомо знищує економічну безпеку держави своїми законодавчими ініціативами", – каже Олексій Гончаренко.

ФОПи проти корупції

"Фіскальна і фінансова політика — це основа економічної політики. Від неї залежить робота економіки в цілому — як робота серця залежить від того, наскільки здорова уся кровоносна система. Коли Гетманцев усюди розставляє на посади корупціонерів — на податкову, на митницю, — коли він приймає ці закони, які нічого, крім корупції, не генерують, то відповідно це мінусує рейтинг влади. Це ж мінус не тільки для бізнесу. Усе взаємопов’язане. Гірше живе бізнес — гірше живе найманий працівник. Заплатив бізнес більше податків — менше отримав працівник, менше отримав підприємець, менше споживчий кошик, повільніше розвивається економіка, і все-все-все накопичується. Зеленський має "дякувати" Гетманцеву за те, що він йому підсунув таку свиню", — каже "Уніан" голова руху SAVEФОП Сергій Доротич.

"36,4% респондентів вважають, що Гетьманцев зменшує рейтинг влади – це наслідок того, що в очах частини суспільства Гетманцев відповідає за економічний процес та непопулярні економічні рішення. Починаючи від казино та лотерей, закінчуючи податком із місцевих бюджетів. Також Гетманцев – один із ключових спікерів з представників влади, який керує багатьма економічними потоками. Його системно інформаційно роблять крайнім за непопулярні дії влади в економічному середовищі, за речі, які, скажімо так, можуть нести якісь корупційні сліди або лобістські сліди", – каже політолог Руслан Бортник.

А "віз" і нині там

Що дивує опитаних УНІАН експертів — це чому Гетманцев при своєму очевидному негативному впливі на рейтинг президента досі при посаді та користується впливом у Офісі президента.

"Президент не може не розуміти, що він несе репутаційні ризики через діяльність Гетманцева. Зеленський або не сповна розуму, або і в темі, і в долі. Два варіанти. Або він не розуміє, що робить — але тоді не зрозуміло, що він робить на посаді президента, Нащо він тримає на посаді таку людину, причетну до корупційних скандалів, яка робить явно диверсійні дії?", — розмірковує Сергій Доротич.

За його словами, тільки так можна пояснити таке особливе ставлення до Данила Гетманцева.

"За твердженням самих депутатів, переважну їх більшість до Офісу президента на поріг не пускають, а Гетманцев заходить безпосередньо і напряму до Зеленського. При цьому, нагадаю, Гетманцев був три скликання помічником зрадника Сівковича, а зараз приймає такі закони, які вбивають підприємництво. Але якщо президент не звільняє Гетманцева, не забороняє йому це робити, то виникає питання: може це все сплановані дії, спрямовані на грабунок держави? А ми просто зараз спостерігаємо прекрасну гру актора", — каже Доротич.

На думку Руслана Бортника, Данило Гетманцев має всі шанси повторити долю Олексія Рєзнікова, екс-міністра оборони України – тобто втратити посаду через корупційні скандали. Особливо, якщо підтвердяться чутки про те, що антикорупційні органи готують розслідування проти Гетманцева.

"Може, президент не вважає цю репутаційну шкоду сьогодні для себе суттєвою, а може, він вважає її наслідком інформаційних атак. Але згодом може повторитися доля Резнікова або того ж Кирила Тимошенко, або багатьох депутатів із "Слуги народу". Якщо токсичність Гетманцева перевищуватиме межі або до цієї токсичності додадуться ще антикорупційні структури, наші західні партнери, тоді влада може дистанціюватися від Гетьманцева. Хоча президент демонструє досить високу стійкість для такого тиску", – резюмує Руслан Бортник.