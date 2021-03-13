Ебані Бріджес / фото facebook.Ebanie-Blonde

Відома австралійська боксерка Ебані Бріджес, більш відома прізвиськом "Блондинка-Бомбардувальник", з'явилася на зважуванні у мереживній спідній білизні. 

Зауважимо, що її опонентка Керол Ерл з Нової Зеландії та є мусульманкою за віросповіданням, тому вона була вбрана у стриманий закритий спортивний хіджаб. Різкий контраст повеселив вболівальників у Twitter.

фото twitter.EbanieBridges
фото twitter.EbanieBridges

А ось так відбулася процедура зважування.

В ринг спортсменки вийдуть 13 березня. Цікавим фактом є те, що Бріджес також була вчителькою математики в школі перед стартом своєї кар'єри у профі-боксі.

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Автор: Будрін Артем