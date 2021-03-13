Суперниці влаштували запеклу дуель поглядів.

Відома австралійська боксерка Ебані Бріджес, більш відома прізвиськом "Блондинка-Бомбардувальник", з'явилася на зважуванні у мереживній спідній білизні.

Зауважимо, що її опонентка Керол Ерл з Нової Зеландії та є мусульманкою за віросповіданням, тому вона була вбрана у стриманий закритий спортивний хіджаб. Різкий контраст повеселив вболівальників у Twitter.

А ось так відбулася процедура зважування.

Full Weigh-in video. She was 1.5kg over 3.4lb so of course in respect of her religion we had to take the scales in the bathroom and get all her clothes off and she was on weight



WE HAVE A FIGHT! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IMpXPLylsE — Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) March 12, 2021

В ринг спортсменки вийдуть 13 березня. Цікавим фактом є те, що Бріджес також була вчителькою математики в школі перед стартом своєї кар'єри у профі-боксі.

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Автор: Будрін Артем