Чемпіон світу заявив, що припинив тренування, так як контракт на бій ще не підписано.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що припинив тренування і замість підготовки до бою проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа кожен день п'є пиво.

Слова британця наводить Daily Star.

"На даний момент я припинив тренування, я у відпустці. Я п'ю від восьми до дванадцяти пінт пива (4-6 літрів пива, - Прим.). Але я майже не їм, тому що отримую калорії з алкоголю", - сказав Ф'юрі.

"Я тренувався і тренувався, але без особливого прогресу, так що тепер я байдикую", - додав він.

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Ф'юрі підкреслив, що припинив підготовку до бою, так як контракт на поєдинок ще не підписано:

"Поки у мене не буде дати бою і дуже багато грошей в моїй кишені, поєдинку не буде. Чи буду я битися з Джошуа в наступні десять хвилин? Ні. Чи думаю я, що бій зрештою трапиться? Так, це має статися. Але я не збираюся затримувати дихання через це".

Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Очікується, що Джошуа і Ф'юрі підпишуть контракт відразу на два бої.

Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.

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Автор: Антон Дудар