Карен Чухаджян переміг одноголосним суддівським рішенням.

Український боксер Карен Чухаджян, який виступає в напівсередній ваговій категорії, побив росіянина Олексія Євченка в бою, що відбувся у Москві.

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Двобій затягнувся на всі відведені вісім раундів. 24-річний українець здобув комфортну звитягу. Кожен із суддів віддав Карену всі вісім раундів. Рахунок на записках рефері: 80-72, 80-72, 80-72.

Про це повідомляє Boxingukraineboxing.

Для Чухаджяна ця перемога стала 17-ю в кар'єрі при одній поразці.

У своєму попередньому поєдинку Карен побив росіянина Сергія Воробйова на території суперника - в Калінінграді.

Після цієї зустрічі Чухаджян заявив, що опонент заразив його гепатитом А.

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Автор: Будрін Артем