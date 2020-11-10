Хлопець на ім'я Бріджер Вокер назавжди увійде в історію боксу.

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення назвати нову вагову категорію від 90,8 кг до 101,7 кг ім'ям шестирічного американця Бріджера Вокера.

Читайте такожРизикував життям і врятував сестру: шестирічного хлопчика визнано почесним чемпіоном світу з боксу (фото)

Про це повідомляє BoxingScene.

Новий дивізіон буде називатися бріджервейт. Шестирічний хлопець прославився минулого літа, коли врятував свою молодшу сестру від нападу собаки, прикривши її своїм тілом. Собака кілька разів вкусила Бріджера за обличчя, але він все одно зміг відвести сестру в безпечне місце.

Відразу після інциденту WBC визнала хлопчика почесним чемпіоном світу, а тепер на його честь буде названа вагова категорія.

Варто відзначити, що в новому дивізіоні може опинитися українець Олександр Усик - колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі вже перейшов в суперважкий дивізіон, але багато хто ставить під сумнів його шанси поборотися з чемпіонами через різницю в розмірах.

Вас також можуть зацікавити інші новини боксу:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь