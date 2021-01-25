Екс-чемпіон світу Сергій Ковальов попався на допінгу.

Колишній чемпіон світу з боксу Сергій Ковальов повторно провалив допінг-тест.

Як повідомляє BoxingScene, боксер пройшов друге тестування 7 січня. Його результат також виявився позитивним.

У крові Ковальова був виявлений синтетичний тестостерон. Про це росіянину повідомила Асоціація добровільного тестування на допінг (VADA).

Читайте такожUFC не буде карати бійців за вживання марихуани

Відзначимо, що першу допінг-пробу Ковальов здавав у грудні.

Рішення щодо подальшої долі Ковальова прийме атлетична комісія штату Каліфорнія. Росіянину загрожує тривала дискваліфікація, що з урахуванням його віку (37 років) може призвести до завершення кар'єри.

30 січня Ковальов повинен був зустрітися в рингу з боксером з Узбекистану Бектеміром Мелікузієвим, але поєдинок скасували.

Сергій Ковальов: чим він відомий

Ковальов провів на профі-рингу 39 боїв. Він здобув 34 перемоги, 4 рази програв, а ще один поєдинок звів внічию.

Росіянин володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF і WBA в напівважкій вазі.

Свій останній на даний момент бій він провів у листопаді 2019 року, коли нокаутом програв мексиканцю Саулю Альваресу.

У 2016 і 2017 роках Ковальов боксував проти легендарного американця Андре Уорда і обидва рази програв йому.

Також Ковальов відомий скандальними витівками. Так, він був засуджений на три роки в'язниці умовно за те, що побив у США модель. Також Ковальова через його поведінку знімали з авіарейсу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар