Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) у мережі звернувся до свого наступного суперника, британця Джо Джойса (12-0, 11 КО).
В Twitter Усик написав, що чекає Джойса на "Олімпійському" в Києві.
"Давай же! Мій друг, я чекаю тебе на "Олімпійському" в Києві", - написав Усик і прикріпив фото стадіону.
Промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував сайту Tribuna.com пост Усика.
Читайте такожУсик сподівається провести наступний бій на території України"Джо Джойс просто опублікував у Твіттері, що чекає Олександра Усика. Саша йому ось так відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" в Києві. Є у нього мрія провести бій тут. Хто знає, може, вона реалізується, але поки ніякої конкретики немає", - сказав Красюк.
Усик - Джойс: що потрібно знати
- WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.
- Усик же поб'ється за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.
- Раньше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.
- Пізніше промоутер Усика заявив, що з організацією бою виникла заковика.
- Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
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