Промоутер Олександра Усика заявив, що в українця є мрія провести бій на головній арені країни.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) у мережі звернувся до свого наступного суперника, британця Джо Джойса (12-0, 11 КО).

В Twitter Усик написав, що чекає Джойса на "Олімпійському" в Києві.

"Давай же! Мій друг, я чекаю тебе на "Олімпійському" в Києві", - написав Усик і прикріпив фото стадіону.

Промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував сайту Tribuna.com пост Усика.

Читайте такожУсик сподівається провести наступний бій на території України"Джо Джойс просто опублікував у Твіттері, що чекає Олександра Усика. Саша йому ось так відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" в Києві. Є у нього мрія провести бій тут. Хто знає, може, вона реалізується, але поки ніякої конкретики немає", - сказав Красюк.

Усик - Джойс: що потрібно знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар