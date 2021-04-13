Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїм прогнозом на можливий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом.
Про це Ф'юрі сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.
"Джойс легко зупинить Усика. Не думаю, що Усик зараз представляє таку ж загрозу, як кілька років тому. Коли він бився в першій важкій вазі, він був чудовий. У нього було два бої в суперважкій вазі, і в обох він відчував труднощі. Усик не виглядав добре проти Чеса Візерспуна, який не був на рингу роками. Також Усик не виглядав добре проти Чісори. Якщо чесно, в тому бою я побачив нічию", - сказав Ф'юрі.
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"Так що я думаю, що великий Джо переступить через нього. Це буде як бій середньоваговиків, тільки у важкій категорії. І мені здається, що Джо його приб'є", - додав британець.
Ф'юрі підкреслив, що Джойс - набагато потужніше за Усика:
"Це не трьохраундовий бій, де Усик може кидатися по рингу і наносити джеби. Це дванадцять раундів з таким же динозавром, як і я, що йде вперед, міцним, як цегла, здатним пробити дірку в стіні, який важить 124 кілограми, проти маленького 190-сантиметрового бійця, худого 101-кілограмового хлопця. Я думаю, Усика пошматують, як сир"
Усик - Джойс: що відомо
- WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.
- При цьому WBO санкціонувала бій Усика за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.
- Раньше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.
- Пізніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що проведення бою опинилося під питанням.
- Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
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