Тайсон Ф'юрі вважає, що у Олександра Усика є труднощі в суперважкій вазі.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїм прогнозом на можливий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Джо Джойсом.

Про це Ф'юрі сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

"Джойс легко зупинить Усика. Не думаю, що Усик зараз представляє таку ж загрозу, як кілька років тому. Коли він бився в першій важкій вазі, він був чудовий. У нього було два бої в суперважкій вазі, і в обох він відчував труднощі. Усик не виглядав добре проти Чеса Візерспуна, який не був на рингу роками. Також Усик не виглядав добре проти Чісори. Якщо чесно, в тому бою я побачив нічию", - сказав Ф'юрі.

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"Так що я думаю, що великий Джо переступить через нього. Це буде як бій середньоваговиків, тільки у важкій категорії. І мені здається, що Джо його приб'є", - додав британець.

Ф'юрі підкреслив, що Джойс - набагато потужніше за Усика:

"Це не трьохраундовий бій, де Усик може кидатися по рингу і наносити джеби. Це дванадцять раундів з таким же динозавром, як і я, що йде вперед, міцним, як цегла, здатним пробити дірку в стіні, який важить 124 кілограми, проти маленького 190-сантиметрового бійця, худого 101-кілограмового хлопця. Я думаю, Усика пошматують, як сир"

Усик - Джойс: що відомо

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Автор: Антон Дудар