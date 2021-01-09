Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко відпочили в сауні і поділилися зі своїми фанатами відео.
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Воно було опубліковано в спільному акаунті Усика і Ломаченка lomus_official.
На відео Усик побил Ломаченка віниками.
"Хто на парок?", - запитав Усик, перш ніж приступити до процедури.
"Вася ще ніколи не пропускав стільки ударів", "Терміново потрібні рукавички, а то руки можна спалити", "Олександр, професійно працюєш віником", "З легким паром, чемпіони", - коментують підписники.
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