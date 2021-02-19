Річард Коммі вже міг зустрітися з Василем Ломаченком, але втратив чемпіонський пояс.

Американський промоутер Лу Ді Белла запропонував українцю Василю Ломаченку зустрітися в рингу зі своїм клієнтом Річардом Коммі з Гани.

Про це Ді Белла сказав у коментарі BoxingScene.

"Я завжди вважав, що Теофімо Лопес був гіршим суперником для Коммі, ніж Ломаченко. Коммі - високий, дуже агресивний хлопець, що володіє сильним ударом. Він більший за Ломаченка і становить для нього небезпеку. Так що, якщо ви хочете влаштувати справжню битву для Ломаченка, і не вдається організувати бій з Теофімо, то поставте його проти Коммі. Це приголомшливий бій", - сказав Ді Белла.

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Коммі провів на професійному рингу 33 бої, в яких здобув 30 перемог і 3 рази поступився. Він володів поясом чемпіона світу за версією IBF, але втратив його, програвши Лопесу нокаутом в грудні 2019 року. Після цього ганець провів один поєдинок - 13 лютого він нокаутував домініканця Джексона Марінеза.

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Автор: Антон Дудар