Американський промоутер Лу Ді Белла запропонував українцю Василю Ломаченку зустрітися в рингу зі своїм клієнтом Річардом Коммі з Гани.
Про це Ді Белла сказав у коментарі BoxingScene.
"Я завжди вважав, що Теофімо Лопес був гіршим суперником для Коммі, ніж Ломаченко. Коммі - високий, дуже агресивний хлопець, що володіє сильним ударом. Він більший за Ломаченка і становить для нього небезпеку. Так що, якщо ви хочете влаштувати справжню битву для Ломаченка, і не вдається організувати бій з Теофімо, то поставте його проти Коммі. Це приголомшливий бій", - сказав Ді Белла.
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Коммі провів на професійному рингу 33 бої, в яких здобув 30 перемог і 3 рази поступився. Він володів поясом чемпіона світу за версією IBF, але втратив його, програвши Лопесу нокаутом в грудні 2019 року. Після цього ганець провів один поєдинок - 13 лютого він нокаутував домініканця Джексона Марінеза.
Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше взагалі послав Ломаченка "на три літери".
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.
Боб Арум раніше заявив, що Ломаченко може зустрітися з японцем Масаеші Накатані, а також називав інших можливих суперників Ломаченка.
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