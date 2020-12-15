Василь Ломаченко / фото REUTERS
Український боксер Василь Ломаченко, який у жовтні програв американцеві Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, планує залишитися в легкій ваговій категорії.
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Про це в Twitter повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс з посиланням на слова менеджера Ломаченка Егіса Клімаса.
Ломаченко залишиться в цій вазі, так як хоче отримати реванш з Лопесом.
Клімас також повідомив, що Ломаченко знаходиться в хорошому настрої після перенесеної операції на плечі.
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Українець вибачився за свою поразку і сказав, що готовий провести реванш.
- Стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Після поєдинку він переніс операцію на плечі.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
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