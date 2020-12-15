Екс-чемпіон світу не планує змінювати вагову категорію.

Український боксер Василь Ломаченко, який у жовтні програв американцеві Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, планує залишитися в легкій ваговій категорії.

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Про це в Twitter повідомив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс з посиланням на слова менеджера Ломаченка Егіса Клімаса.

Ломаченко залишиться в цій вазі, так як хоче отримати реванш з Лопесом.

Клімас також повідомив, що Ломаченко знаходиться в хорошому настрої після перенесеної операції на плечі.

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Антон Дудар