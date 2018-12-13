Фанатів англійського Тоттенхема побили стюарди стадіону "Камп Ноу" в Барселоні

Це вже не перший інцидент з англійськими уболівальниками на стадіоні Барселони.

Фанати англійського футбольного клубу Тоттенхем (Лондон) поскаржилися на стюардів стадіону "Камп Ноу" в Барселоні, де їх команда проводила гостьовий матч Ліги чемпіонів проти Барселони.

Стюарди застосували силу і спецзасоби щодо вболівальників гостей - поліцейські кийки, повідомляє SportArena.

Причиною дивної поведінки стюардів стало те, що англійські вболівальники нібито сіли не на свої місця в гостьовому секторі. При цьому у самих вболівальників претензій один до одного та до стюардів не було.

Фани Хотспур записали ряд відео і виклали їх в соцмережі.

«Нас поставили до відома про низку труднощів, з якими зіткнулися наші вболівальники на стадіоні. Ми стурбовані новинами, отриманими від наших вболівальників, і плануємо звернутися у відповідні органи», — наводить ESPN слова представника Тоттенхема.

Як повідомляв УНІАН, у виїзному матчі команда Маурісіо Почеттіно зіграла з каталонцями внічию - 1:1, що дозволило їм вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Це вже далеко не перший інцидент за участю стюардів домашнього стадіону Барселони та англійськими вболівальниками. Навесні нинішнього року, 14 квітня, футбольний клуб Челсі звернувся зі скаргою до УЄФА з приводу поводження з уболівальниками клубу на стадіоні Камп Ноу в гостьовому матчі Ліги чемпіонів.