Шахтар випередив Динамо за кількістю очок на групових етапах Ліги чемпіонів

За 13 сезонів гірники набрали 101 бал, в той час як кияни за 16 сезонів - 100 очок.

Донецький «Шахтар» обійшов київське «Динамо» за кількістю очок, набраних у поєдинках групових етапів Ліги чемпіонів. Гірники напередодні зіграли внічию з «Ліоном» (1:1) у поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 і набрали 101 очко за 13 розіграшів турніру, повідомляє Sport.ua. В активі «Динамо» 100 набраних очок за 16 розіграшів Ліги чемпіонів.

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