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Шахтар випередив Динамо за кількістю очок на групових етапах Ліги чемпіонів

17:58, 13 грудня 2018
Футбол
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Шахтар випередив Динамо за кількістю очок за весь час виступів в ЛЧ / shakhtar.com

Гірники напередодні зіграли внічию з «Ліоном» (1:1) у поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 і набрали 101 очко за 13 розіграшів турніру, повідомляє Sport.ua.

В активі «Динамо» 100 набраних очок за 16 розіграшів Ліги чемпіонів.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар