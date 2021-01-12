Захисник "Динамо" Київ Денис Попов розповів про свої вподобання в алкогольних напоях.
Чемпіон світу серед юніорів зізнався, що може випити, в інтерв'ю для "ПроФутбол".
"Після гри, певна річ, що не можна. А вдома, коли ти приїхав, не можеш заснути. У тебе такі очі, емоції, адреналін... Пляшка пива, щоб заспокоїтися, думаю, це не проблема. Навіщо приховувати і вигадувати. Зрозуміло, що не впиватися. Але, думаю, можна. Я взагалі люблю грузинське вино, Гіо підсадив", - сказав футболіст.
Попов мав на увазі свого близького приятеля Георгія Цитаїшвілі. Саме в Грузії Денис, за його словами, по-справжньому оцінив вино, перебуваючи в гостях у Цитаїшвілі.
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