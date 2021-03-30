Артем Федецький спробував пояснити, чому Анатолій Тимощук працює в Росії.

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький поділився своєю думкою про екс-капітана "жовто-синіх" Анатолія Тимощука.

Про це стало відомо з його інтерв'ю YouTube-каналу Sport Arena TV.

"Звичайно, світ не зійшовся на одному "Зеніті". Так, він зробив з цим клубом історію, виграв практично все. Але чому він працює в "Зеніті" - це більше особисте. Толік розлучився, у нього зараз інша дружина - тому, напевно, десь це вплинуло", - сказав Федецький.

Екс-захисник висловив думку, що Тимощук - патріот України:

"Щодо його патріотизму - критики він вже багато отримав. Особисто знаючи Толіка та його ставлення до України, я вважаю, що він патріот України. Хтось дивиться на це з боку і бачить якісь загальні фрази, вирвані з контексту, якісь вчинки...".

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"Коли він грав за збірну, ми досить багато їздили і у Львові у військовий госпіталь, і в Києві, після чого Толіку прилітала з того боку критика. Потім - з нашого. Людина досить багато отримувала на свою адресу. Але те, що людина любить Україну... Зараз він працює там - це більше особисте, сімейне, що він не хоче виставляти на загальний розсуд", - підсумував Федецький.

Анатолій Тимощук: кар'єра

Тимощук був капітаном донецького "Шахтаря", після чого перейшов у "Зеніт", а потім - в "Баварію". Пізніше він повернувся в російський клуб, а в 2016-му році завершив кар'єру у складі казахстанського "Кайрата".

За збірну України Тимощук провів 144 матчі і забив 4 голи. Він є рекордсменом команди за кількістю проведених ігор.

З 2017 року екс-півзахисник почав тренерську кар'єру в пітерському "Зеніті".

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Автор: Антон Дудар