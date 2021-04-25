Андрій Попович у своєму коментарі використовував матірне слово-паразит.

Воротар і капітан "Миная" Андрій Попович, використовуючи нецензурну лексику, прокоментував поразку від "Дніпра-1" з рахунком 0:3 в 23-му турі УПЛ.

В ефірі "ПРОФУТБОЛ digital" Попович багато разів використав одне і те ж матірне слово.

Спершу Попович вилаявся, коментуючи розгромну поразку:

"Хлопцям сказав: "Бл*ть, якщо навіть вилітати з УПЛ, треба ж характер, гідність показати. Ми ж не граємо все життя в УПЛ, що нам зараз пофіг". Треба якусь гідність, характер. Я сказав, а хто почув, хто ні - подивимося".

Потім він залишився незадоволений першим таймом у виконанні команди:

"Вийшли на другий тайм, можемо ззаду спокійно катати м'яч і не бити, не втрачати його. У першому вийшли, бл*ть, як ви говорите, в звичайній ситуації не можемо м'яч прийняти, пас своєму віддати, бл*ть. Не знаю, я ж не можу кожному в голову залізти і дізнатися, що у кого. Бл*ть, не знаю, чесно".

Після Попович розкритикував суддівство і навіть вибачився за мат, але продовжив:

Читайте такожДніпро-1 розбив вщент останню команду чемпіонату України (відео)

"Я арбітру сказав: "Команда і так сильніша за нас, бл*ть, - перепрошую, - Ти кожен фол свистиш". Там на звук - відразу жовту дивак дає. Команда сильніша за нас на голову, виходить, бл*ть, там на звук - оп, жовту побіг дав. Тут лава "Дніпра-1" щось екає, відразу свиснув. Що ви екаєте? Вже в другому таймі було, 3:0 ви нас везете без всяких проблем. Бл*ть, легкий фол, лава кричить, той за свисток. На звук там бразилець або хто крикнув: "Ау", бл*ть, на тобі жовту відразу. Бл*ть, на звуки тепер будемо свистіти, бл*ть. Не знаю, що сказати. Ну молодець, бл*ть".

Всі стоїмо, дивимося, бл*ть на нього, він щось слухає", - зазначив Попович, говорячи про використання VAR.

Наостанок воротар використав нецензурне слово, кажучи про можливий виліт:

"Я в своїй кар'єрі граю вперше в УПЛ, мріяв завжди грати тут. Вийшли, такий шлях виконали - і в перший же сезон вилітати? Я кажу команді: "У нас більше половини команди не грало в прем'єр-лігах. Такий шанс дався, треба зубами чіплятися за таке, бл*ть".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар