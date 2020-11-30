Захисник "Арсенала" Давид Луїс у боротьбі зіткнувся головами з форвардом "Вулверхемптона" Раулем Хіменесом.

В рамках десятого туру АПЛ "Арсенал" приймав "Вулверхемптон", і вже на п'ятій хвилині зустрічі сталося жорстке зіткнення, в результаті якого гравця гостей Рауля Хіменеса забрали з поля на ношах.

Вже на 5-й хвилині гри при верховій боротьбі сталося страшне зіткнення головами між захисником "Арсеналу" Давидом Луїсом і нападником "Вулверхемптона". Обидва футболісти впали на газон. Однак якщо Луїса змогли привести до тями і він продовжив матч, то Хіменесу потрібна була киснева маска. На 15-ій хвилині його змінив Соареш.

Після матчу головний тренер "Вулверхемптона" Нуну Санту прокоментував стан здоров'я госпіталізованого гравця, передає BBC.

За словами тренера, Рауль Хіменес проходить обстеження в лікарні, перебуває у свідомості і вже розмовляє. Санту розповідає, що після зіткнення він почув слова медперсоналу "червоний код", а це серйозно.

"Це був страшний епізод для всіх. Ви бачите паніку в очах медичного персоналу, і починаєте думати страшні речі", - додав він.

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Автор: Олег Давигора