В рамках десятого туру АПЛ "Арсенал" приймав "Вулверхемптон", і вже на п'ятій хвилині зустрічі сталося жорстке зіткнення, в результаті якого гравця гостей Рауля Хіменеса забрали з поля на ношах.
Вже на 5-й хвилині гри при верховій боротьбі сталося страшне зіткнення головами між захисником "Арсеналу" Давидом Луїсом і нападником "Вулверхемптона". Обидва футболісти впали на газон. Однак якщо Луїса змогли привести до тями і він продовжив матч, то Хіменесу потрібна була киснева маска. На 15-ій хвилині його змінив Соареш.
Після матчу головний тренер "Вулверхемптона" Нуну Санту прокоментував стан здоров'я госпіталізованого гравця, передає BBC.
За словами тренера, Рауль Хіменес проходить обстеження в лікарні, перебуває у свідомості і вже розмовляє. Санту розповідає, що після зіткнення він почув слова медперсоналу "червоний код", а це серйозно.
"Це був страшний епізод для всіх. Ви бачите паніку в очах медичного персоналу, і починаєте думати страшні речі", - додав він.
Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez#luiz#wolves#ARSWOLpic.twitter.com/0ElZH2TG68— Richard Ladd (@RichardLadd_1) November 29, 2020
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