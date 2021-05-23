"Лестеру" другий рік поспіль не вистачило якоїсь дещиці, щоб потрапити в Лігу чемпіонів.

23 травня закінчився сезон Англійської прем'єр-ліги 2020/2021. До останньої миті жила інтрига: хто ж все-таки сформує топ-четвірку й гарантує собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон? "Челсі" випередив "Лестер".

"Лестер" мав обов'язково перемагати "Тоттенхем" і сподіватися, що "Челсі" не зможе здолати "Астон Віллу". Тривалий час все вдало складалося для "лисиць" - вони двічі вели в рахунку проти "Тоттенхему", а "Челсі" у два м'ячі поступався "вілланам". Проте, "шпори" врятували своїх сусідів по Лондону. "Тоттенхем" зміг відігратися з рахунку 1:2 та тріумфувати 4:2.

І "Челсі" навіть попри поразку "Астон Віллі" зберіг четверту сходинку, яка дає право на наступний сезон зіграти в Лізі чемпіонів. Якби "Челсі" все-таки пропустив вперед "Лестер", то все одно мав запасний шлях: перемогти у фіналі ЛЧ 29 травня в "Ман Сіті" та здобути альтернативну путівку на наступний сезон в найпрестижніший турнір.

"Астон Вілла" - "Челсі" - 2:1

Голи: Траоре, 43, Ель-Газі (52, з пенальті) - Чілвелл, 70

"Астон Вілла": Мартінес, Конса, Хаус, Мінгз, Таргетт, Макгінн, Накамба, Траоре (Чуквуемека, 73), Гріліш, Ель-Газі (Ремзі, 79), Воткінс

"Челсі": Менді (Аррісабалага, 46), Джеймс, Сілва, Рюдігер, Аспілікуета, Ковачич (Хавертц, 66), Жоржиньо (Зієш, 60), Чілвелл, Пулішич, Маунт, Вернер

Вилучення: Аспілікуета, 89

"Лестер" - "Тоттенхем" - 2:4

Голи: Варді, 18 (пен.), Варді, 52 (пен.) - Кейн 41, Шмейхель, 76 (автогол), Бейл 87, 90+6

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АПЛ: підсумкова турнірна таблиця

"Ман Сіті" - чемпіон з 86 балами, а "МЮ" здобув срібні медалі. В "дияволів" 74 очки.

"Ліверпуль" героїчно повернув собі третє місце - команда Юргена Клоппа завершила сезон з 69 очками.

"Челсі" з "Лестером" заочно до кінця боролися за 4-е місце й всього на один бал успішнішими були лондонці - 67 проти 66 очок. "Вест Хем" складе компанію "Лестеру" наступного року в Лізі Європи".

"Тоттенхем" випередив "Арсенал" у боротьбі за 7-е місце, яке дає право зіграти в Лізі конференцій. "Каноніри" залишаються без єврокубків.

Найкращим бомбардиром став форвард "Тоттенхему" Гаррі Кейн, який "настріляв" 23 голи. Він також став і найкращим асистентом - 14 результативних передач на партнерів.

Покинули АПЛ "Фулхем", "Шеффілд Юнайтед" та "Вест Бромвіч". Вони опустилися у нижчий дивізіон - Чемпіоншип.

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Автор: Артем Будрін