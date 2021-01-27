Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив cвій другий гол за "Аталанту" в цьому сезоні.
Українець вийшов на поле в стартовому складі "Аталанти" і відзначився на 37-й хвилині.
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Малиновський направив м'яч у сітку потужним ударом, забивши другий гол "Аталанти", яка в підсумку перемогла з рахунком 3:2.
Кубок Італії. 1/4 фіналу.
"Аталанта" – "Лаціо" - 3:2
Голи: Джимсіті, 7, Маліновський, 36, Міранчук, 58 – Мурікі, 17, Ачербі, 34
"Аталанта": Голліні – Паломіно, Ромеро, Джимсіті – Госенс, Пессіна, Фройлер, Мехле (Кальдара, 88) – Міранчук (де Рун, 59), Малиновський (Сапата, 59) – Муріель (Толой, 63).
"Лаціо": Рейна – Ачербі, Худт (Іммобіле, 71), Патрік (Пароло, 46) – Фарес (Лаццарі, 46), Акпа-Акпро, Ескаланте (Корреа, 62), Мілінковіч-Савіч, Марушич – Мурікі, Перейра (Луліч, 81).
Стадіон: "Атлети Адзуррі д'Італія" (Бергамо, Італія).
Зауважимо, що на 67-й хвилині нападник "Аталанти" Луїс Муріель не забив пенальті. У півфіналі команда Малиновського зіграє з переможцем пари "Наполі" - "Спеція".
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