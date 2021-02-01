В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі обіграла "Атлетик" Більбао з рахунком 2:1.
Зірковий нападник Ліонель Мессі відкрив рахунок блискучим ударом зі штрафного. Аргентинець забив свій ювілейний 650 гол у складі "Барселони". А перемогу каталонцям приніс Антуан Грізманн.
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Завдяки цій перемозі "Барселона" набрала 40 очок і обійшла "Реал" в таблиці чемпіонату Іспанії за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Відставання від лідируючого "Атлетіко" - 10 очок, але у мадридців ще є гра в запасі.
"Барселона" - "Атлетик" - 2:1
Голи: Мессі, 20, Грізманн, 74 - Альба, 49 (автогол).
"Барселона": Тер Штеген, Мінгеса, Араухо, Умтіті, Альба, Пьяніч (Роберто, 67), де Йонг, Педрі, Дембеле (Брейтуейт, 87), Мессі, Грізманн (Ленгле, 84)
"Атлетик": Симон, Капа (Лекуе, 84), Альварес, Мартінес, Бершиш, Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсія, Венседор (Весга, 66), Муніаїн, Гарсія, Вільямс (Вільялібре, 84)
Відеоогляд матчу від медіасервісу MEGOGO.
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