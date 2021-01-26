"Барселона" опублікувала річний фінансовий звіт.

"Барселона" відчуває серйозні фінансові проблеми - борги клубу перевищили мільярд євро, через що він опинився на межі банкрутства.

Річний фінансовий звіт опубліковано на офіційному сайті "Барселони".

Короткостроковий борг "Барселони" становить 730 мільйонів євро. У той же час загальна заборгованість клубу - 1,173 мільярда євро.

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Зокрема, 197 мільйонів "Барселона" ще повинна виплатити за деякими трансферами, 265 мільйонів клуб винен кредиторам, а 164 - спортивному персоналу.

У каталонському клубі сподіваються, що у зв'язку з пандемією коронавірусу зуміють домовитися і відкласти виплати за кредитами як мінімум до 30 червня 2021 року.

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У чемпіонаті Іспанії "Барселона" займає третє місце. У каталонців 37 очок після 19 ігор, вони на 10 очок відстають від лідера "Атлетіко", у якого ще є гра в запасі.

В Кубку Іспанії "Барселона" стартувала з непростої перемоги над клубом з третього дивізіону.

Каталонці могли завоювати Суперкубок Іспанії, однак у фіналі несподівано програли "Атлетику".

У Лізі чемпіонів " Барселона "виступала в одній групі з "Динамо". Каталонці набрали 15 очок, але посіли друге місце, пропустивши "Ювентус" вперед по особистих зустрічах.

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Автор: Антон Дудар