"Динамо" в третьому турі на "Камп Ноу" проведе матч проти європейського гранда.

4 листопада в столиці Каталонії на стадіоні "Камп Ноу" пройде матч між "Барселоною" і "Динамо" Київ. Команди зустрінуться в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

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Початок зустрічі - о 22.00.

"Барселона"

"Барселона" в новому сезоні стартувала під керівництвом нового тренера - Рональда Кумана. І поки що каталонцям не вистачає стабільності.

У Лізі чемпіонів вдалося стартувати вдало - 5:1 проти "Ференцвароша" і 2:0 з "Ювентусом" - і очолити свою групу. Але в чемпіонаті Іспанії справи йдуть не настільки райдужно.

У шести матчах команда Кумана набрала лише 8 очок і на даному етапі займає тільки 12-е місце в таблиці.

Лідер "Барселони" Ліонель Мессі, який в міжсезоння міг покинути клуб, поки також далекий від своєї оптимальної форми. У новому сезоні аргентинець ще жодного разу не забив з гри. В його активі лише 3 голи з пенальті. Цілком ймовірно, що тренерський штаб вирішить приберегти аргентинця.

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"Динамо"

"Динамо" перед грою зіткнулося з серйозною проблемою - в клубі стався спалах коронавірусу. Через це в Барселону не змогли полетіти відразу вісім футболістів команди.

Матч був під загрозою зриву, проте за день до гри всі футболісти, які полетіли в "Барселону" (13 гравців за списком "А" і 6 - за списком "в") здали негативні тести. А значить, у "Динамо" набирається достатня кількість гравців для заявки.

У двох стартових турах ЛЧ команда Мірчі Луческу набрала 1 очко. "Динамо" спершу програло "Ювентусу" (0:2), а потім прикро втратило очки в грі з "Ференцварошем" (2:2).

Перед матчем проти "Барселони" "Динамо" в УПЛ обіграло "Дніпро-1" з рахунком 2:1 і продовжує лідирувати в національному чемпіонаті.

Історія протистоянь

У рамках Ліги чемпіонів "Барселона" і "Динамо" провели один проти одного вісім матчів. У тому числі це і дві пам'ятні перемоги киян 3:0 і 4:0 в сезоні 1997-1998. Всього ж "Барселона" перемагала в п'яти випадках, а "Динамо" - в трьох.

Хто не зіграє?

У "Динамо" матч пропустять Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Мікель Дуелунд і Георгій Цитаїшвілі.

У "Барселони" під питанням участь у матчі Марка-Андре тер Штегена. У лазареті команди знаходяться Філіпе Коутіньо і Самюель Умтіті.

Орієнтовні склади

"Барселона": Нето, Роберто, Піке, Ленгле, Альба, Бускетс, де Йонг, Мессі, Фаті, Дембеле, Грізманн

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарний, Попов, Сирота, Шепелєв, Буяльський, де Пена, Циганков, Вербич, Супряга

Слова перед матчем

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман:

"Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і у "Шахтаря", який, незважаючи на це, обіграв "Реал". Очікуємо зустрічі з суперником, який може ускладнити нам життя. "Барселоні" доведеться гарно попрацювати, щоб виграти домашню гру".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Мені, як тренеру, було б краще зіграти цей поєдинок пізніше, але потрібно грати завтра, і ми будемо грати. Якою буде наша тактика? Наша тактика - грати у футбол. Нічого більше сказати не можу. Так, у нас мало футболістів, подивимося".

Арбітр

Головним арбітром цієї зустрічі призначений англієць Майкл Олівер.

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Автор: Антон Дудар