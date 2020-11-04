Підопічні Мірчі Луческу зіграють на виїзді з віце-чемпіоном Іспанії.

4 листопада в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Барселоною". Поєдинок пройде в Каталонії на "Камп Ноу".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

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Барселона - Динамо: де дивитися матч онлайн

Прямий ефір матчу буде доступний на телеканалі "Футбол 2". Початок зустрічі - о 22.00.

Експерти обговорять шанси команд у програмі "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться о 21.00.

Трансляція матчу також відбудеться на медіасервісі MEGOGO за платною підпискою.

Барселона - Динамо: перед матчем

Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.

Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого не втримали перемогу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2:0).

"Барселона" і "Динамо" раніше в рамках Кубка чемпіонів/ЛЧ провели один проти одного 8 матчів. У "Динамо" - 3 перемоги, у "Барселони" - 5. Останні зустрічі команд відбулися в сезоні 2009-2010, коли "Барса" двічі обіграла "Динамо" на груповому етапі - 2:0 і 2:1.

"Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус.

Вже відомо, хто судитиме матч "Барселони" і "Динамо".

Після прибуття в Каталонію гравці "Динамо" здали нові тести на коронавірус. Якщо з'явиться хоча б один новий випадок зараження, то гру можуть перенести на іншу дату.

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Автор: Данило Слесь