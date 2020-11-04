Ворота киян вразив Ліонель Мессі з пенальті.

На "Камп Ноу" завершився перший тайм матчу "Барселона" - "Динамо" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

Каталонці в перші 15 хвилин тотально володіли м'ячем і йшли вперед. Це призвело до швидкого голу на 5-й хвилині: Попов збив Мессі, арбітр призначив пенальті, а сам капітан "Барси" реалізував покарання.

Через дві хвилини Педрі міг подвоїти перевагу господарів, але його удар прийняла поперечина воріт Нещерета.

Каталонці створили ще кілька потенційно гострих моментів, але ближче до перерви стали менш активними в атаці. "Динамо" почало перехоплювати м'яч і могло зрівнювати рахунок на 35-й хвилині: Буяльський пробив головою після верхової подачі з близької відстані, а тер Штеген якимось дивом зреагував і врятував свої ворота.

На 42-й хвилині Педрі не використав ще один свій шанс після пасу Деста - Нещерет здійснив красивий сейв. Також рикошет врятував динамівців після удару Мессі, а голкіпер "Динамо" ще раз врятував свою команду після складного удару фаті.

"Барселона" - "Динамо" - 1:0 (після першого тайму)

Гол: Мессі, 5 (з пенальті)

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Автор: Данило Слесь