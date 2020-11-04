Іван Гецко вважає, що "Динамо", навіть незважаючи на кадрові проблеми, буде налаштовуватися на переможний результат.

Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко оцінив шанси "Динамо" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Читайте такожБарселона - Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів

Слова Гецка наводить zbirna.com.

"Як казав колись Михайло Фоменко: "Шанси є навіть тоді, коли їх немає". Я думаю, що незважаючи на всю складність кадрової ситуації, яка виникла у "Динамо" через коронавірус і враховуючи статус суперника і виїзний матч, Мірча Луческу все одно буде налаштовувати киян на перемогу в Барселоні. Так, зараз рівень змагаються команд різний, але Луческу не той тренер, який буде розраховувати тільки на те, щоб "відскочити" на "Камп Ноу", - сказав Гецко.

"У "Динамо" перед очима є недавній приклад того ж "Шахтаря", який покарав за безпечність "Реал". Чому б молодим гравцям "Динамо" не здивувати Барселону? Для них це шанс, який треба брати і використовувати", - додав Гецко.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поєдинок "Барселона" - "Динамо" запланований на 4 листопада - де і о котрій дивитися матч.

"Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус. Крім того, капітан "Динамо" Сергій Сидорчук дискваліфікований. Всього на гру полетіло 19 футболістів (6 - за списком "В")

Матч міг би бути перенесений, якби хоча б один з гравців "Динамо" здав позитивний тест на коронавірус в Барселоні і в заявці киян на гру за списком "А" виявилося менше 13 футболістів. Проте всі члени делегації "Динамо" здали негативні тести.

Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.

Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого упустили перемогу над "Ференцварошем" (2: 2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2:0).

Перед матчем свої коментарі далі головний тренер "Динамо" Мірча Луческу і наставник "Барселони" Рональд Куман.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар