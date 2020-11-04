Мессі - у старті Барселони / фото REUTERS
Стали відомі стартові склади "Барселони" і "Динамо" перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.
Склади команд:
"Барселона": тер Стеген, Дест, Піке, Де Йонг, Альба, Бускетс, П'янич, Педрі, Мессі, Фаті, Грізманн
Запасні: Нето, Пенья, Аленья, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Лангле, Трінкау, Серхі Роберто, Фірпо
"Динамо": Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Буяльський, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Родрігес, Супряга
Запасні: Ігнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Лєднєв, Клейтон, Русин, Сирота
"Барселона" - "Динамо": перед матчем
- Поєдинок "Барселона" - "Динамо" пройде сьогодні, 4 листопада, на "Камп Ноу". Початок - о 22.00: де дивитися матч на ТБ.
- "Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус. Крім того, капітан "Динамо" Сергій Сидорчук дискваліфікований.
- Матч міг би бути перенесений, якби хоча б один з гравців "Динамо" здав позитивний тест на коронавірус у Барселоні та в заявці киян на гру за списком "А" виявилося менше ніж 13 футболістів. Проте всі члени делегації "Динамо" здали негативні тести.
- Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.
- Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого упустили перемогу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2:0).
- Перед матчем свої коментарі далі головний тренер "Динамо" Мірча Луческу і наставник "Барселони" Рональд Куман.
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