Баварія - ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Німецький і французький гранди починають боротьбу за вихід до чвертьфіналу.

7 квітня "Баварія" і "Парі Сен-Жермен" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде в Мюнхені на "Альянц Арені". УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Баварія - ПСЖ. Читайте такожБаварія - ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Баварія - ПСЖ: де дивитися матч Пряма трансляція матчу "Баварія" - ПСЖ буде доступна на телеканалі "Футбол 2". Також протистояння німецького і французького грандів можна буде подивитися на телеканалі MEGOGO. Початок матчу - о 22.00. Баварія - ПСЖ: перед матчем На попередній стадії турніру "Баварія" вибила з боротьби "Лаціо" (4:1 і 2:1). ПСЖ в 1/8 фіналу обіграв "Барселону" (4:1 і 1:1).

"Баварія" і ПСЖ один проти одного провели дев'ять матчів. Поки що з рахунком 5:4 попереду парижани. Нагадаємо, що минулого року ці команди зустрічалися у фіналі ЛЧ. Завдяки голу Кінгслі Комана кубок поїхав до Мюнхена.

Німецький колектив не зможе розраховувати в цьому поєдинку на свого головного бомбардира - Роберта Левандовскі і Сержа Гнабрі, у якого коронавірус. Парижани полетіли до Німеччини без Марко Вератті, який інфікувався коронавірусом, а також без Леандро Паредеса, який дискваліфікований за перебір жовтих карток.

Перед цим матчем ПСЖ сенсаційно програв у центральному матчі туру чемпіонату Франції, а "Баварія" святкувала перемогу 1:0 над своїм головним переслідувачем - "Лейпцигом".

Судити матч буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Антоніо Матео Лаосом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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