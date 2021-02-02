Правий захисник "Шахтаря" Богдан Бутко продовжить кар'єру в турецькому клубі "Ерзурум ББ".
Турецький клуб повідомив про це на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Бутко буде грати в Туреччині в оренді до кінця нинішнього сезону. Решта деталей контракту не розголошуються.
Зауважимо, що угода гравця з "Шахтарем" розрахована до 30 червня 2021 року. Перед цим Бутко був відправлений в оренду до польського "Леху". Там Богдан провів 18 матчів і зробив 1 асист.
Відзначимо, що після 21-го туру регулярного сезону турецької Суперліги "Ерзурум" посідає 18-е місце в турнірній таблиці й бореться за виживання в еліті.
Нагадаємо, що Бутко зіграв за збірну України 33 поєдинки. Богдан був у заявці України на домашньому для нас Євро-2012.
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