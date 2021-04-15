"Городяни" змінили хід зустрічі і здобули вольову перемогу.

"Манчестер Сіті" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, повторно обігравши дортмундську "Боруссію" в 1/4 фіналу. Команда Пепа Гвардіоли в Німеччині здобула вольову перемогу.

Вже на 15-й хвилині "Боруссія" змогла забити гол, якого потребувала - 17-річний Джуд Беллінгем заволодів м'ячем у штрафному майданчику і пробив Едерсона.

"Ман Сіті" опинився під загрозою вильоту, але після перерви "городянам" вдалося виправити ситуацію. Спершу рефері призначив пенальті у ворота "Боруссії" після того, як м'яч влучив у руку Емре Джану - Ріяд Марез з "точки" не промахнувся.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Ман Сіті вирвав перемогу в непростому матчі з Боруссією (відео)

А на 75-й хвилині Філ Фоден поховав інтригу в матчі ударом у ближній кут - м'яч від штанги влетів у сітку.

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле в основному складі "Ман Сіті" і відіграв весь матч.

"Боруссія" Д - "Манчестер Сіті" - 1:2

Голи : Беллінгем, 15 - Марез, 54 (з пенальті), Фоден, 75

"Боруссія" Д: Хітц, Морей (Тіггес, 81), Аканжі, Хуммельс, Геррейру, Беллінгем (Брандт, 80), Джан, Дауд (Азар, 75), Кнауфф (Рейна, 70), Холанд, Ройс

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко, Де Брюйне, Родрі, Гюндоган, Марез (Стерлінг, 88), Сілва, Фоден

Попередження: Беллінгем

"Боруссія" Д - "Манчестер Сіті": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Філ Фоден (оцінка - 8,5).

"Манчестер Сіті" вперше за п'ять років вийшов у півфінал ЛЧ під керівництвом Пепа Гвардіоли.

Для Гвардіоли це восьмий вихід в півфінал ЛЧ у кар'єрі. За цим показником він наздогнав рекордсмена Жозе Моурінью.

Джуд Беллінгем в 17 років і 289 днів став другим наймолодшим автором голу в історії плей-офф Ліги чемпіонів після Бояна Кркіча (17 років і 217 днів).

У півфіналі англійський клуб зіграє з ПСЖ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар