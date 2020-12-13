Люсьєн Фавр очолював "Боруссію" з 2019 року.

Дортмундська "Боруссія" звільнила Люсьєна Фавра з посади головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Боруссії".

Дане рішення було прийнято після того, як дортмундці програли "Штутгатру" в Бундеслізі з рахунком 1:5.

"Це складний крок для нас. Однак ми вважаємо, що досягнення наших цілей на сезон знаходиться під великою загрозою через недавні негативні події в нинішньому сезоні. Тому ми повинні діяти", - заявив спортивний директор дортмундців Міхаель Цорк.

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Виконувати обов'язки головного тренера "Боруссії" до кінця сезону буде асистент Фавра Едін Терзіч.

Фавр очолював "Боруссію" з 2018 року. Під його керівництвом команда завоювала один трофей - Суперкубок Німеччини-2019.

За інформацією, авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, наступного літа дортмундців очолить Марко Розе, який на даний момент працює з "Боруссією" Менхенгладбах.

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За підсумками 11 турів Бундесліги "Боруссія" набрала 19 очок і займає в таблиці п'яте місце. У трьох останніх турах команда зазнала двох поразок і один раз зіграла внічию.

У Лізі чемпіонів команда вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце в групі з "Лаціо", "Брюгге" і "Зенітом".

У матчі за Суперкубок Німеччини на початку сезону "Боруссія" програла "Баварії" з рахунком 2:3.

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Автор: Антон Дудар