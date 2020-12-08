"Брага" і "Зоря" зіграють у заключному турі Ліги Європи.

10 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє на виїзді з португальською "Брагою".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Брага - Зоря.

Букмекери вважають "Брагу" фаворитом цього матчу.

Так, перемога португальського клубу букмекерами оцінюється коефіцієнтом 1,50, нічия - коефіцієнтом 4,60, а перемога "Зорі" - 6,50.

При цьому, коефіцієнт на те, що "Брага" не програє (переможе або зіграє внічию) на своєму полі, становить 1,13, тоді як на те, що "Зоря" набере очки у матчі - коефіцієнт 2,70.

"Брага" - "Зоря": перед матчем

Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.

Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.

Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.

Перед цим матчем "Зоря" перемогла Дніпро-1 (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1.

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Автор: Олег Давигора