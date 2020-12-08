Брага перемогла Зорю у матчі першого кола / фото REUTERS
10 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє на виїзді з португальською "Брагою".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Брага - Зоря.
Букмекери вважають "Брагу" фаворитом цього матчу.
Так, перемога португальського клубу букмекерами оцінюється коефіцієнтом 1,50, нічия - коефіцієнтом 4,60, а перемога "Зорі" - 6,50.
При цьому, коефіцієнт на те, що "Брага" не програє (переможе або зіграє внічию) на своєму полі, становить 1,13, тоді як на те, що "Зоря" набере очки у матчі - коефіцієнт 2,70.
"Брага" - "Зоря": перед матчем
- Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.
- Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.
- Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.
- Перед цим матчем "Зоря" перемогла Дніпро-1 (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1.
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