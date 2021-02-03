Буффон довів, що вік не більше, ніж цифра в паспорті.

Голкіпер італійського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон провів свій 1100-й матч у кар'єрі.

Про це повідомляє Opta на своїй офіційній сторінці в Тwitter.

Буффон зіграв 1100-й матч у кар'єрі проти "Інтера" у першому півфінальному матчі Кубка Італії. 43-річний чемпіон світу 2006 року допоміг своїм грандіозним сейвом здобути перемогу для "Ювентусу" з рахунком 2:1.

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Ця гра стала для капітана 679-ю за туринський клуб. 220 матчів він зіграв за італійську "Парму", 25 - за французький ПСЖ і 176 - за збірну Італії.

Зауважимо, що досвідченому воротарю "Ювентус" вже запропонував продовжити контракт, оскільки угода завершується влітку 2021 року.

У поточному сезоні Буффон зіграв за "Ювентус" 8 матчів, пропустив 5 м'ячів та 4 поєдинки відстояв "на нуль".

Головний тренер "Ювентуса" Пірло на два роки молодший за Буффона.

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Автор: Будрін Артем