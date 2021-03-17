Лондонці з новим наставником демонструють відмінні результати.

Лондонський "Челсі" обіграв мадридський "Атлетіко" у домашньому для себе матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший тайм виявився доволі закритим. Лондонці більше володіли м'ячем, "матрацники" віддали ініціативу, проте моментів було обмаль на дві команди.

На 34-й хвилині підопічні Томаса Тухеля провели разючу контратаку й після комбінації, яку розіграли Кай Хаверц, Тімо Вернер та Хакім Зієш "Челсі" вийшов вперед. Саме останній з цього тріо завершив атаку влучним пострілом у сітку воріт. Для 27-річного марокканця це вже другий гол в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

В другому таймі найбільш яскравим моментом стало вилучення центрального захисника "Атлетіко" Душана Савіча. На 82-й хвилині 30-річний чорногорець отримав пряму червону картку за грубий фол.

27-річний бразильський захисник Емерсон вийшов на заміну на 93-й хвилині та першим дотиком відправив м'яча у сітку воріт.

"Челсі" - "Атлетіко" - 2:0

Голи: Зієш, 34, Емерсон, 94

"Атлетіко": Облак, Лоді (Ермосо, 46), Савіч, Хіменес, Тріпп'єр (Лемар, 69), Коке, Сауль, Карраско (Дембеле, 54), Льоренте, Жоау Фелікс, Суарес (Корреа, 59)

"Челсі": Менді, Джеймс, Рюдігер, Аспілікуета, Зума, Алонсо, Ковачич, Канте, Зієш (Пулішич, 77), Вернер (Хадсон-Одой, 83), Хаверц (Емерсон, 93)

Вилучення: Савіч, 82 (червона картка)

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Челсі" - "Атлетіко": підсумки матчу

"Атлетіко" і "Челсі" 9-й раз зустрічалися в єврокубках. Лондонці здобули четверту перемогу при двох поразках та трьох нічиїх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний хавбек "Челсі" Хакім Зієш (оцінка - 7,9).

"Челсі" з новим тренером Томасом Тухелем за 13 поєдинків жодного разу не програв. В активі "аристократів" 10 перемог при 3-х нічиїх. Вражає те, що лише 2 голи пропустили лондонці при новому тренері.

"Атлетіко" своєю чергою є одною з двох команд, яка пройшла до плей-офф Ліги чемпіонів, маючи від'ємну різницю забитих-пропущених голів на груповому етапі. Інший такий колектив - німецький "Лейпциг", який вже вибув зі змагань. Тепер і "матрацники" теж вибули.

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Автор: Будрін Артем