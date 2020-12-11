13-й тур стане останнім у чемпіонаті перед зимовою паузою.

11 - 13 грудня пройдуть матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги, який стане останнім у чемпіонаті перед зимовою паузою.

У заключному турі осінньої частини УПЛ київське "Динамо" зіграє з "Колосом", а донецький "Шахтар" на виїзді зустрінеться з "Інгульцем".

Розклад трансляцій

11 грудня

19.00. "Олімпік" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

2 грудня

14.00. "Ворскла" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Колос"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Рух" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

13 Грудня

14.00. "Інгулець" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Десна" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Олександрія" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 29 очок і на 3 залікових пункти випереджає "Шахтар". Трійку лідерів замикає "Десна" (20 очок).

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі всього 6 очок.

Українська Прем'єр-ліга: результати 12-го туру.

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Автор: Олег Давигора