11 - 13 грудня пройдуть матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги, який стане останнім у чемпіонаті перед зимовою паузою.
У заключному турі осінньої частини УПЛ київське "Динамо" зіграє з "Колосом", а донецький "Шахтар" на виїзді зустрінеться з "Інгульцем".
Розклад трансляцій
11 грудня
19.00. "Олімпік" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
2 грудня
14.00. "Ворскла" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Колос"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Рух" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
13 Грудня
14.00. "Інгулець" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Десна" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Олександрія" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
- Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 29 очок і на 3 залікових пункти випереджає "Шахтар". Трійку лідерів замикає "Десна" (20 очок).
- У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі всього 6 очок.
- Українська Прем'єр-ліга: результати 12-го туру.
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