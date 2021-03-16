Збірна України прийме Фінляндію і Казахстан у Києві.

Збірна України проведе два березневих домашніх матчі в кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Києві.

Спочатку поєдинки повинні були пройти на "Арені Львів", проте у зв'язку з непростою епідеміологічною ситуацією було вирішено відмовитися від проведення ігор у Львові.

Про це в ефірі "Футбол NEWS" повідомив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Читайте такожПризначено арбітрів на перші матчі збірної України у відборі на ЧС-2022"Оскільки епідеміологічна ситуація на Західній Україні, включаючи Львівську область, зараз досить загрозлива... Ми не виключаємо внесення Львівської області найближчим часом в "червону зону", що може ускладнити прибуття команд-суперниць. Зокрема, Фінляндія висловлювала стурбованість", - сказав Запісоцький.

"Тому було прийнято рішення. Поки Київ знаходиться в досить безпечній зоні, найкращий варіант на сьогодні - відіграти обидві гри в Києві. У нас є дозвіл від МОЗ і дозвіл УЄФА заповнити стадіон на 30%. Тому станом на сьогодні обидва матчі пройдуть з глядачами", - додав він.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти діючих чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі у Львові - спершу проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Андрій Шевченко вже оголосив розширений список гравців, викликаних до збірної.

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Автор: Антон Дудар