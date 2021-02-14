Данило Сілва повідомив про те, що стане представником "Динамо".

Бразильський екс-футболіст Данило Сілва отримав посаду в київському клубі.

Про це колишній захисник повідомив у Instagram.

За словами Сілви, він буде представником "Динамо". Що саме буде входити в його обов'язки, він не уточнив.

"Хотів би подякувати президенту Ігорю Суркісу за всю довіру, за надану роль представника клубу. Я зроблю все можливе, щоб внести свій вклад і допомогти клубу свого серця", - написав Сілва.

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"Це був тиждень ностальгії і радості, коли я знову міг бути в клубі, який я люблю, і бачити українців, які такі працьовиті", - додав бразилець.

Данило Сілва: кар'єра футболіста

Данило Сілва оголосив про завершення кар'єри футболіста в кінці 2020 року.

У складі "Динамо" бразилець виступав з 2010 по 2017 роки. За цей час він двічі став чемпіоном України, а також виграв два Кубки країни і один Суперкубок. Сілву вважають одним з найкращих легіонерів в історії клубу.

До "Динамо" Сілва виступав за американський "Метростарз" і бразильські "Гуарані", "Сан-Паулу" та "Інтернасьональ", а після - за "Інтернасьональ" і американський "Лос-Анджелес".

Він ставав чемпіоном Бразилії (2007), володарем Кубка Лібертадорес (2010) і переможцем регулярного чемпіонату MLS (2019).

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Автор: Антон Дудар