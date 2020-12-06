Клуб з Чернігова завдяки цій перемозі піднявся на третє місце в турнірній таблиці.

У рамках 12-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" приймала "Ворсклу". Зустріч команд з топ-четвірки УПЛ завершилася перемогою господарів поля.

Кінцівку зустрічі "Ворскла" провела в меншості після того, як на 84-й хвилині другу жовту картку отримав Руслан Степанюк. У підсумку полтавцям не вдалося втримати нічийний результат.

На четвертій компенсованій до другого тайму хвилині переможний гол у "Десни" забив Максим Дегтярьов, який відзначився після подачі зі штрафного.

"Десна" набрала 20 очок і піднялася на третє місце в таблиці УПЛ, обійшовши "Ворсклу", у якої залишилося 19 очок.

"Десна" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Дегтярьов, 90+4

"Десна": Паст, Тамм, Єрмаков (Гуцуляк, 83), Гітченко, Конопля, Калітвінцев (Дегтярьов, 90+1), Огіря, Мудрик (Картушов, 73), Мостовий (Волков, 90+1), Арвеладзе (Домбровський, 72), Будківський

"Ворскла": Різник, Сапай, Яворський, Ндіайє, Пердута, Челядін, Пуцлін, Якубу, Скляр, Степанюк, Щербак (Кравчук, 74)

Попередження: Єрмаков, Калітвінцев - Степанюк, Яворський

Вилучення: Степанюк, 84 (друге попередження)

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

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Автор: Антон Дудар