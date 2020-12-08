Колишній тренер "Динамо" вважає, що кияни повинні проходити "Ференцварош"

Легенда українського футболу Олег Блохін поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу "Динамо"- "Ференцварош" в 6-му турі Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

Блохіна цитує 1927.kiev.ua.

"Можу побажати успіху Сергію Реброву. Важко йому буде в цьому матчі", - зазначив Блохін.

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Відповідаючи на питання про те, чи буде "Динамо" грати першим номером, Блохін підкреслив, що "не бачив, щоб кияни грали першим номером".

"Мірча Луческу каже, що в команді грають молоді гравці - подивився в інших командах, і там теж грають вісімнадцятирічні. Нічого страшного. У "Барселоні" було п'ять осіб до 21 року", - також сказав Блохін.

На його думку, у "Динамо" є перевага, яка повинна дозволити киянам посісти третє місце в групі:

"Думаю, "Динамо" має проходити "Ференцварош". За рівнем і підбором гравців кияни мають перевагу. Але, як показала гра в Угорщині, 2:0 вели, зіграли 2:2 і могли програти. Є непередбачуваність".

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дудар