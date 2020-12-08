Легенда українського футболу Олег Блохін поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу "Динамо"- "Ференцварош" в 6-му турі Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.
Блохіна цитує 1927.kiev.ua.
"Можу побажати успіху Сергію Реброву. Важко йому буде в цьому матчі", - зазначив Блохін.
Читайте такожСтало відомо, хто судитиме вирішальний матч Динамо в Лізі чемпіонів
Відповідаючи на питання про те, чи буде "Динамо" грати першим номером, Блохін підкреслив, що "не бачив, щоб кияни грали першим номером".
"Мірча Луческу каже, що в команді грають молоді гравці - подивився в інших командах, і там теж грають вісімнадцятирічні. Нічого страшного. У "Барселоні" було п'ять осіб до 21 року", - також сказав Блохін.
На його думку, у "Динамо" є перевага, яка повинна дозволити киянам посісти третє місце в групі:
"Думаю, "Динамо" має проходити "Ференцварош". За рівнем і підбором гравців кияни мають перевагу. Але, як показала гра в Угорщині, 2:0 вели, зіграли 2:2 і могли програти. Є непередбачуваність".
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройде 8 грудня. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо". Мірча Луческу також дав свої коментарі перед грою.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram