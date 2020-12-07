Тренер "Динамо" заявив, що його команді дуже потрібна перемога в матчі.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від зустрічі з угорським "Ференцварошем" у шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це він розповів на передматчевій прес-конференції.

Луческу вважає, що "Ференцварош" має дуже розширений склад.

"У них кілька угорців, інші гравці з інших країн. У них більше варіантів для ведення гри. У нас немає такої можливості для різноманітності, вони приблизно знають наш склад... Поки ми не обіграємо великі клуби, нас так і вважатимуть командою Ліги Європи", - заявив він.

Тренер "Динамо" стверджує, що його команді дуже потрібна перемога в матчі.

"Важливо щоб ми виграли, продовжували євровесну, щоб з нами могли рахуватися, щоб нас поважали. У нас молода команда, потрібно, щоб вона росла. Що стосується змін, то потрібно змінити своє ставлення до справи. У виїзному матчі з "Ференцварошем" у другому таймі ми почали діяти індивідуально. Потрібно не повторити своїх помилок. Потрібно думати тільки про перемогу і грати тільки на перемогу. Інших варіантів немає. Це дуже міцна команда. Приблизно однакового рівня з нашою в кадровому плані", - додав Луческу.

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Автор: Олег Давигора