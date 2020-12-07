Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від зустрічі з угорським "Ференцварошем" у шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це він розповів на передматчевій прес-конференції.
Луческу вважає, що "Ференцварош" має дуже розширений склад.
"У них кілька угорців, інші гравці з інших країн. У них більше варіантів для ведення гри. У нас немає такої можливості для різноманітності, вони приблизно знають наш склад... Поки ми не обіграємо великі клуби, нас так і вважатимуть командою Ліги Європи", - заявив він.
Тренер "Динамо" стверджує, що його команді дуже потрібна перемога в матчі.
"Важливо щоб ми виграли, продовжували євровесну, щоб з нами могли рахуватися, щоб нас поважали. У нас молода команда, потрібно, щоб вона росла. Що стосується змін, то потрібно змінити своє ставлення до справи. У виїзному матчі з "Ференцварошем" у другому таймі ми почали діяти індивідуально. Потрібно не повторити своїх помилок. Потрібно думати тільки про перемогу і грати тільки на перемогу. Інших варіантів немає. Це дуже міцна команда. Приблизно однакового рівня з нашою в кадровому плані", - додав Луческу.
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- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройде 8 грудня. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо".
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