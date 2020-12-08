У перші 45 хвилин гри команди голів не забивали.

У Києві завершився перший тайм матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем". Після першого тайму команди грають внічию.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

"Динамо" почало поєдинок без особливої ініціативи і грало по влаштовуючому його рахунку. Перша половина тайму пройшла без особливої переваги ні в однієї з команд: кияни не були активними в атаці, але і суперника до своїх володінь не підпускали.

На 24-ій хвилині хороший момент у був "Ференцвароша": підопічні Реброва перехопили м'яч, Нгуен вийшов на ударну позицію і бив на виконання, намагаючись влучити у верхній кут воріт, але промахнувся.

Два попередження заробили динамівці: "відзначилися" де Пена і Гармаш.

На 38-ій хвилині ще один небезпечний момент організував "Ференцварош". Динамівці втратили м'яч, послідувала передача на Зубкова, який опинився з м'ячем на лінії воротарської. Українець прокинув м'яч повз Бущана, але Попов і Забарний на пару втрутилися в епізод і відвели загрозу.

Решта поєдинку пройшла в обопільній боротьбі: гості подали кілька кутових. Наприкінці тайму "гірчичник" отримав гравець "Ференцвароша" Лайдуні.

"Динамо" - "Ференцварош" - 0:0 (після першого тайму)

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Автор: Олег Давигора