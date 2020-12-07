Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем" судитиме шведський рефері Андреас Екберг.
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
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Допомагати йому на лініях будуть шведи Мехмет Джулум і Стефан Халлберг. Четвертий арбітр - Крістофер Хальссон, він також представляє Швецію. Відеоассистент рефері - Крістіан Дінгерт з Німеччини.
З "Динамо" Екберг раніше перетинався один раз - у 2017 році він працював на поєдинку проти "Янг Бойз" (3:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні Екберг судив матч Україна - Швейцарія в Лізі націй (2:1).
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройде 8 грудня. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо".
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