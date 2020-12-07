УЄФА призначив бригаду арбітрів на поєдинок "Динамо" - "Ференцварош".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем" судитиме шведський рефері Андреас Екберг.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Допомагати йому на лініях будуть шведи Мехмет Джулум і Стефан Халлберг. Четвертий арбітр - Крістофер Хальссон, він також представляє Швецію. Відеоассистент рефері - Крістіан Дінгерт з Німеччини.

З "Динамо" Екберг раніше перетинався один раз - у 2017 році він працював на поєдинку проти "Янг Бойз" (3:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Екберг судив матч Україна - Швейцарія в Лізі націй (2:1).

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дудар